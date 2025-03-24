Благоустройство парка у нового здания театра Камала в Казани обойдется в 1,1 млрд рублей

В этом году также приведут в порядок сквер в центре города и продолжат благоустройство бульвара по ул. Серова и Чайковых озер

Доля благоустроенных парковых зон в Казани увеличилась в пять раз, достигнув 625 га

За 15 лет доля благоустроенных парковых зон в Казани увеличилась в пять раз: их площадь достигла 625 га против 132 га в 2010 году. В столице Татарстана построили 54 парка и сквера, обновили 56 имевшихся зеленых зон. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

Как рассказал Игорь Саляхутдинов, в этом году благоустроят сквер по ул. Миславского, расположенный в центре Казани. взято с сайта kzn.ru

По его словам, в текущем году в городе продолжат реализацию четырех крупномасштабных проектов по благоустройству общественных пространств. Три из них осуществят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект для благоустройства Объем финансирования Бульвар по ул. Серова, 3 очередь 200 млн рублей

Сквер по ул. Миславского 80 млн рублей Большое и Малое Чайковые озера 24,5 млн рублей

На бульваре по ул. Серова работы будут вести на участке от остановочной площадки до водоема, рассказал Игорь Саляхутдинов. На почти 1 га создадут зону для занятий жестовым языком, общественный огород, водную площадку, лесную зону, дорожку для велосипедистов и маломобильных жителей, а также экопавильон для мероприятий и велопрокат для людей с ОВЗ. На скамейках установят светоотражающую пленку для удобства слабовидящих.

На Малом Чайковом озере установят элементы детской зоны, скамейки и урны. На Большом появится еще одна смотровая площадка. Также в этом году благоустроят сквер по ул. Миславского, расположенный в центре Казани.



— Здесь проходит большой пешеходный поток, из сквера открывается вид на объект культурного наследия «Типография Харитонова» и Национальный музей. Планируется провести работу по реконструкции фонтана, обновление дорожек, устройство дополнительного освещения и озеленения, — поделился спикер.

В парке около нового театра Камала появятся лесной фонтан и зона театральных эффектов

— В 2024 году вместе с новым зданием театра им. Камала значительные изменения произошли на набережной озера Нижний Кабан. Между театром и прибрежной линией появился парк площадью почти 8 га с театральным садом, событийной площадкой зонами отдыха, прогулочными дорожками и пирсом, — напомнил председатель Комитета внешнего благоустройства.

Он заверил, что работы по благоустройству будут продолжены. В этом году планируется завершить строительство площадки для детей разных возрастов. Уже проведены работы по вертикальной планировке территории, бетонированию оснований по дорожке, прокладке инженерных сетей. Как следует из продемонстрированной на совещании презентации, на эти цели из бюджета республики направят порядка 1,1 млрд рублей.

— Элементы площадки будут тематически связаны с фауной озера Нижний Кабан, появятся фигурки местных птиц, серой цапли и чомги, — раскрыл детали спикер. — Территория будет включать разнообразные зоны для отдыха: лесной фонтан, зону водных игр, схожую с той, что стала популярной в начале набережной, тактильные тропы, зону отдыха с навесом, зону театральных эффектов. Проектом также предусмотрено обильное озеленение территории.



— Появившееся новое здание театра им. Камала — красивый алмаз, а ожерельем является благоустройство и парковая зона, которая плавно перерастает в набережную озера Кабан. Мы завершим наши планы к началу летнего сезона. Не так много осталось [работы]: малые архитектурные формы, озеленение, благоустройство. Надеемся, не только сам театр будет украшением и большим подарком культуре нашего города, но и благоустроенная территория станет новой точкой притяжения горожан и гостей столицы, — уверен мэр Казани Ильсур Метшин.



Галия Гарифуллина