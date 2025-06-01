Железнодорожный мост обрушился в Курской области: есть пострадавшие
В Курской области, в Железногорском районе, ночью обрушился железнодорожный мост во время движения грузового поезда. По информации врио губернатора Александра Хинштейна, инцидент произошел на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка.
- В результате обрушения часть поезда упала на автомобильную дорогу, проходившую под мостом. Возникло возгорание тепловоза, однако сотрудники МЧС быстро его локализовали.
Один из машинистов получил травмы ног, и вся локомотивная бригада была госпитализирована. Временно приостановлено автомобильное движение под мостом с организацией объезда.
Также в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд: 7 погибших, более 30 пострадавших.
— Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов — Москва, в котором было 388 пассажиров, — сказал губернатор.
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