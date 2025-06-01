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Следком России начал расследование подрывов мостов в Брянской и Курской областях

10:33, 01.06.2025
Следком России начал расследование подрывов мостов в Брянской и Курской областях
Фото: Максим Платонов

Следком России сообщил о начале расследования подрывов мостов в Брянской и Курской областях. Уголовные дела по обоим происшествиям переданы в Главное следственное управление ведомства, как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

  • 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди.
  • 1 июня в Железногорском районе Курской области также произошел подрыв моста, в результате которого проходящий поезд упал на автомобильную дорогу. В инциденте пострадали машинист и двое его помощников.

По фактам обрушения мостов в областях возбуждены уголовные дела. Сотрудники Следкома уже работают на местах происшествий, проводя необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств.

Анастасия Фартыгина

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