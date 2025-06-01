В июне температура в Татарстане превысит норму на 20%

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июне средняя температура в Татарстане ожидается выше климатической нормы. По его словам, на 20% территории России, включая север Поволжья, температура будет выше обычной, передают РИА «Новости».

— На большей части территории страны температура в июне будет около нормы, класс выше нормы прогнозируется примерно на 20% территории России, — уточнил Вильфанд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Теплее обычного будет не только в Татарстане, но и в других регионах ПФО, таких как Пермский край, Кировская область и Башкирия. Также ожидается повышение температуры в северной части Урала и на всей территории Северо-Западного федерального округа.

Гидрометцентр предупреждает, что такие изменения погоды могут повлиять на сельское хозяйство и повседневную жизнь людей. Жителям региона стоит быть готовыми к более теплым дням в начале лета.

Напомним, что сегодня в Татарстане будет переменная облачность, ожидается гроза и до +33 градусов, в связи с этим в республике усилят меры безопасности из-за установившейся жаркой погоды.



Анастасия Фартыгина