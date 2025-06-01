Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +33 градусов
Локально прогнозируется град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-восточный 7—12 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с, локально до 24 м/с. Утром температура составит порядка +18 градусов и выше, на западе от +21 градуса. Днем в Татарстане ожидается от +28 до +33 градусов, в Казани — от +29 до +31 градуса.
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