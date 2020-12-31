Дамир Фаттахов переизбран на пост главы Федерации прыжков в воду
Министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов переизбран на пост президента местной Федерации прыжков в воду. Об этом сообщается на официальном сайте профильного министерства.
Фаттахов победил большинством голосов и продолжит возглавлять федерацию.
Министр занимает пост главы местной Федерации прыжков в воду с 2016 года, с самого момента ее создания. Его кандидатура была выдвинута министром спорта РТ Владимиром Леоновым.
Напомним, ранее Фаттахов пообещал защищать представителей ЛГБТ-сообщества.СпортВодные виды спортаОбщество
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