Дамир Фаттахов переизбран на пост главы Федерации прыжков в воду

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов переизбран на пост президента местной Федерации прыжков в воду. Об этом сообщается на официальном сайте профильного министерства.

Фаттахов победил большинством голосов и продолжит возглавлять федерацию.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Министр занимает пост главы местной Федерации прыжков в воду с 2016 года, с самого момента ее создания. Его кандидатура была выдвинута министром спорта РТ Владимиром Леоновым.

Напомним, ранее Фаттахов пообещал защищать представителей ЛГБТ-сообщества.