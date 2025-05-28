Лавров: дата переговоров с Украиной будет объявлена в ближайшее время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что дата следующего раунда прямых переговоров с Украиной будет объявлена в ближайшее время. Об этом пишет РИА «Новости».

— На этих переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время, — заявил Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Глава российского МИД также отметил, что Россия была готова к переговорам с Киевом уже давно, однако Украина отказывалась от диалога, а ее не допускали к процессу «хозяева в руководстве нынешней Европы».

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине и выступить в роли посредника.

Рената Валеева