Турция вновь предложила себя в качестве посредника на переговорах по Украине

Фото: Максим Платонов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе своего двухдневного визита в Москву заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине и выступить в роли посредника. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет РИА «Новости».

Визит Фидана в российскую столицу начался в понедельник. В тот же день он провел встречу с помощником президента Владимиром Мединским, который в прошлом возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Позднее вечером турецкого министра принял президент России Владимир Путин.

— Источник сообщил, что Фидан подтвердит предложение Анкары принять стороны и продолжить играть роль «посредника», — передает Reuters.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее глава МИД Турции заявлял о достижении принципиальной договоренности о проведении нового раунда переговоров по украинскому конфликту.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее предлагал Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что целью предложенных переговоров является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов с украинской стороной в тот день не было. Встреча состоялась 16 мая и продолжалась около двух часов. Российская сторона после этой встречи выразила готовность к продолжению переговоров.

Сегодня, 26 мая, запланированы переговоры Хакана Фидана с российским коллегой Сергеем Лавровым. По итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция.

Рената Валеева