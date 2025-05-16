Мединский о переговорах с Украиной: «В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт»

Фото: Олег Тихонов

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сказал, что удовлетворен итогами переговоров с Украиной. Он также объявил об их официальном завершении. Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что переговоры не прекращены, а приостановлены.

Одним из ключевых достижений стало анонсирование масштабного обмена пленными между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле «1 000 на 1 000».

Кроме того, Киев запросил встречу глав государств, и российская сторона приняла это предложение к сведению.

Россия подтвердила свою готовность к продолжению переговорного процесса с Украиной. Стороны договорились представить свои собственные видения прекращения огня с детальной проработкой соответствующих предложений. Этот шаг призван приблизить достижение взаимоприемлемых условий для установления мира.

— В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт, — заявил Мединский.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий, начиная с 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам.

В делегацию от России, помимо Мединского, вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Накануне время начала переговоров неоднократно переносилось, в итоге их решено было провести 16 мая. Помощник президента России заявил, что встреча в Стамбуле рассматривается как продолжение мирного процесса, начатого в 2022 году. Он добавил, что российская делегация, утвержденная президентом, обладает всеми полномочиями и настроена на конструктивный диалог для поиска решений. По словам Мединского, цель переговоров — установление долгосрочного мира с устранением причин конфликта.

Рената Валеева