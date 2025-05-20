КАМАЗ прокомментировал новые санкции ЕС против Когогина

. Фото: Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» прокомментировало введение персональных санкций Евросоюза против генерального директора Сергея Когогина.

— Сергей Когогин, как и КАМАЗ, находятся под всеми возможными санкциями. Дополнительные персональные санкции ЕС в отношении генерального директора не повлияют на деятельность компании, которая за последние несколько лет научилась и привыкла работать в условиях санкционного давления, — говорится в комментарии автопроизводителя.

Ранее персональные санкции в отношении руководителя КАМАЗа были введены США, Канадой, Австралией, Японией, Новой Зеландией, Польшей и Украиной.

Матвей Гавриков