КАМАЗ прокомментировал новые санкции ЕС против Когогина
ПАО «КАМАЗ» прокомментировало введение персональных санкций Евросоюза против генерального директора Сергея Когогина.
— Сергей Когогин, как и КАМАЗ, находятся под всеми возможными санкциями. Дополнительные персональные санкции ЕС в отношении генерального директора не повлияют на деятельность компании, которая за последние несколько лет научилась и привыкла работать в условиях санкционного давления, — говорится в комментарии автопроизводителя.
Ранее персональные санкции в отношении руководителя КАМАЗа были введены США, Канадой, Австралией, Японией, Новой Зеландией, Польшей и Украиной.
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