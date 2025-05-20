ЕС ввел санкции против главы КАМАЗа Сергея Когогина

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Евросоюз объявил о введении нового — 17-го — пакета санкций против России, который включает меры против гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.

Каллас пояснила, что новые санкции направлены на борьбу с теневым флотом, который включает 200 судов, а также касаются гибридных угроз и нарушений прав человека. Она отметила, что работа над следующими санкциями уже началась, и выразила недовольство по поводу недостаточного давления со стороны США на Россию в переговорах по Украине.

В то же время Великобритания расширила свои антироссийские санкции, добавив в списки 20 физических лиц и 62 организации. В общей сложности в санкционные списки попали 82 фигуранта, включая компании из Китая и 18 судов.

Анастасия Фартыгина