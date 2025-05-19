На изношенные коммунальные сети в Татарстане выделят 11,7 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане коммунальные сети изношены на треть, что составляет более 26,8 тыс. километров, сообщили в пресс-службе Минстроя республики. На их модернизацию в 2025 году направят 11,7 млрд рублей.

Более 5700 км сетей водоснабжения, 2000 км сетей водоотведения и 1000 км сетей теплоснабжения нуждаются в замене. В целях исправления ситуации реализуются республиканские и федеральные программы.

В 2024 году построено и реконструировано 159 км водопроводных сетей, 22 артезианские скважины, 26 водонапорных башен, 11 объектов водоотведения, установлено 77 котлов и 71 индивидуальная система отопления. Расходы составили почти 2 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2023—2024 годах по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено 128 км сетей на 4,5 млрд рублей. В 2025 году на эти цели предусмотрено 3,2 млрд рублей (36 объектов). Дополнительно запущена республиканская программа с финансированием 8,5 млрд рублей (100 объектов).

В текущем году планируется реконструкция и модернизация 136 объектов инженерной инфраструктуры в 45 муниципалитетах. Всего планируется заменить 387,8 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, 2 биологических очистных сооружения и 7 котельных.

Напомним, что в этом году в Татарстане было подготовлено 3 210 котельных и 17 978 многоквартирных домов, а также 7 673 объекта социальной сферы, включая 3 243 школы и 1 959 больниц.



Анастасия Фартыгина