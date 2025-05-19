В Татарстане были подготовлены около 18 тыс. домов к отопительному сезону

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в Татарстане было подготовлено 3 210 котельных и 17 978 многоквартирных домов, а также 7 673 объекта социальной сферы, включая 3 243 школы и 1 959 больниц. Отопительный сезон длился 243 дня: с 16 сентября по 16 мая. На 18 октября 2024 года все социальные и жилые объекты были обеспечены теплом. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах составил 6 млн гигакалорий, что немного ниже, чем в прошлом сезоне. Несмотря на 4 164 аварии, все внештатные ситуации устранялись в срок. Наиболее проблемной оказалась сфера водоснабжения с 1 792 авариями, что составляет 43% от общего числа. В теплоснабжении произошло 958 аварий (23%), однако серьезных инцидентов не зафиксировано.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для ликвидации аварий создан запас материалов и оборудования на сумму 160 млн рублей, который позволяет эффективно реагировать на возникающие проблемы. С начала года уже подано 105 заявок на получение материалов, 60% из которых касаются восстановления водоснабжения.

Кроме того, для оперативного реагирования на аварийные ситуации в Татарстане были подготовлены две мобильные котельные установки мощностью 2 500 и 3 500 кВт, которые могут быстро развертываться по всей республике. Эти установки обеспечивают быстрое подключение к системам отопления и вентиляции.

Анастасия Фартыгина