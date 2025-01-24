Талибы* обратились к Татарстану с просьбой организовать афганскую выставку на KazanForum

Фото: Динар Фатыхов

Представители талибов*, попечительствующих в Афганистане, обратились к властям Татарстана с просьбой организовать выставку афганской продукции на экономическом форуме KazanForum. Об этом сообщили в РИА «Новости».

И.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи направил соответствующее письмо раису Татарстана Рустаму Минниханову.

В своем обращении министр заявил о желании представить продукцию ведущих бизнесменов страны в удобном павильоне на форуме. Он выразил надежду, что Кабул сможет стать партнером Казани и будет участвовать в мероприятии на высоком уровне.

Рустам Хабибуллин, руководитель Российского делового центра в Афганистане, подтвердил, что около 60 бизнесменов готовы показать свои товары, включая ювелирные изделия, продукты питания, текстиль, ковры, косметику и бытовую химию.

Сотрудничество между Афганистаном и Татарстаном также связано с планами заключения соглашения о транзите 50 млн кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана.

Напомним, что оргкомитет Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» предложил провести мероприятие 15—16 мая.



Анастасия Фартыгина