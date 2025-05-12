Индия и Пакистан провели переговоры военных руководителей после объявления о перемирии

Фото: Динар Фатыхов

Гендиректора по военным операциям Индии и Пакистана провели переговоры в понедельник, 12 мая, после объявления о достижении перемирия между двумя странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой ANI.

Переговоры, изначально запланированные на полдень, были перенесены на вечер по местному времени. Содержание беседы пока не разглашается.

Напомним, что Дели и Исламабад достигли договоренности о прекращении огня в минувшую субботу после телефонного разговора пакистанского генерального директора по военным операциям с его индийским коллегой, генерал-лейтенантом Радживом Гхаем.

Гхай позднее заявил, что индийские военные зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны пакистанских вооруженных сил вечером в субботу и рано в воскресенье, о чем он немедленно сообщил пакистанской стороне. ВС Индии предприняли ответные меры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после теракта 22 апреля на севере Индии, в результате которого погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за нападение на пакистанскую сторону.

Последовавший обмен ударами включал авиаудары индийских военных по инфраструктуре на территории Пакистана и в контролируемых Исламабадом районах Кашмира, а также ответные удары пакистанских вооруженных сил.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения о перемирии между Индией и Пакистаном. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил эту информацию. Однако заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил о нарушениях перемирия со стороны Пакистана, что повлекло за собой ответные действия индийской стороны.

Рената Валеева