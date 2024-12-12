Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался добровольно уходить в отставку
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, комментируя начатое расследование по подозрению в мятеже и госизмене, заявил, что намерен «бороться до конца» и отказался от добровольной отставки. Об этом сообщили в агентстве «Ренхап».
- В официальном телеобращении он объяснил введение военного положения на прошлой неделе как шаг, направленный на защиту нации и нормализацию государственных дел.
В то же время оппозиционные партии готовятся вынести новое предложение об импичменте на голосование 14 декабря. На минувшей неделе, перед первым голосованием по этому вопросу, президент заявил о передаче решения о своем будущем правящей партии. Партийное руководство выразило поддержку «контролируемой досрочной отставке».
Напомним, что президент Южной Кореи ввел военное положение 3 декабря, обосновывая необходимость этого шага предотвращением попыток «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок.
- Юн Сок Ёль 11 декабря попытался покончить жизнь самоубийством в следственном изоляторе.
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