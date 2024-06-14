Минюст признал иноагентом комика Данилу Поперечного

Министерство юстиции Российской Федерации 14 июня признало иностранными агентами нескольких физлиц. В их числе — стендап-комик Данила Поперечный, публицист Станислав Кучер, политический активист Игорь Артемьев, протестантский епископ Альберт Раткин и политик Алексей Комелев.



Согласно заявлению Минюста, Поперечный выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и получал поддержку от иностранных источников. Также ведомство утверждает, что комик распространял недостоверную информацию, которая направлена на формирование негативного образа России и ее Вооруженных Сил.

Станислав Кучер также выступал против спецоперации и распространял недостоверные сведения о решениях органов публичной власти и проводимой ими политике. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Игорь Артемьев распространял сообщения и материалы иностранных агентов, а также участвовал в мероприятиях, поддерживаемых иностранными источниками.

Альберт Раткин выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и участвовал в создании материалов совместно с иностранным СМИ.

Алексей Комелев также распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных агентов и получал поддержку со стороны иностранного источника.