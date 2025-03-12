С сентября 2025 года в России начнут обязательно маркировать электронные девайсы
Минпромторг России инициировал введение обязательной маркировки для смартфонов, ноутбуков и других видов радиоэлектроники с 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.
Согласно документу, маркировка будет касаться не только смартфонов и ноутбуков, но и других устройств, таких как выпрямители, преобразователи, штепсели, розетки и некоторые осветительные приборы. В проекте указано: «Утвердить Правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации».
С 1 сентября 2025 года планируется также ввести требования по регистрации участников оборота радиоэлектроники, а с 1 декабря 2025 года начнется нанесение средств идентификации на продукцию.
- В настоящее время в России проходит эксперимент по добровольной маркировке некоторых видов радиоэлектроники, который стартовал 1 декабря 2023 года.
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