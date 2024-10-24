Президент Таджикистана заявил об особом статусе Казани
Рустам Минниханов встретился с Эмомали Рахмоном
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Казань по приглашению президента России для участия в мероприятиях саммита БРИКС в формате «аутрич».
В ходе беседы стороны обсудили основные направления сотрудничества. Рустам Минниханов подчеркнул заинтересованность Татарстана в расширении присутствия татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Эмомали Рахмон отметил важность регионального сотрудничества для Таджикистана и выразил желание увеличить товарооборот между странами.
— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке вашей страны, — подчеркнул Рустам Минниханов.
Раис республики приветствовал лидера Таджикистана и выразил благодарность за внимание к Татарстану. Эмомали Рахмон в свою очередь подчеркнул особый статус Казани, выбранной местом проведения саммита БРИКС.
Напомним, что вчера в ходе визита в Казань первый заместитель премьер-министра Таджикистана Холикзода Хоким и министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир посетили выставку «Сделано в Татарстане», расположенную возле здания Госсовета.
Министр Кабир выразил заинтересованность Таджикистана в развитии вертолетной промышленности и отметил, что в Татарстане эта сфера хорошо развита. По его словам, у Таджикистана есть большая потребность в вертолетах.
Стоит отметить, что Татарстан ищет «якорного» резидента для нового промышленного парка в Таджикистане. Второй совместный индустриальный парк России и Таджикистана может появиться в городе Куляб.
По словам Коробченко, парк будет ориентироваться на легкую промышленность и станет аналогичным «Химграду», крупнейшему промышленному парку в России. Сейчас ищут «якорного» резидента, вокруг которого будет формироваться бизнес-сообщество.
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