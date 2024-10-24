Президент Таджикистана заявил об особом статусе Казани

Рустам Минниханов встретился с Эмомали Рахмоном

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Казань по приглашению президента России для участия в мероприятиях саммита БРИКС в формате «аутрич».

В ходе беседы стороны обсудили основные направления сотрудничества. Рустам Минниханов подчеркнул заинтересованность Татарстана в расширении присутствия татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Эмомали Рахмон отметил важность регионального сотрудничества для Таджикистана и выразил желание увеличить товарооборот между странами.

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке вашей страны, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис республики приветствовал лидера Таджикистана и выразил благодарность за внимание к Татарстану. Эмомали Рахмон в свою очередь подчеркнул особый статус Казани, выбранной местом проведения саммита БРИКС.

Напомним, что вчера в ходе визита в Казань первый заместитель премьер-министра Таджикистана Холикзода Хоким и министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир посетили выставку «Сделано в Татарстане», расположенную возле здания Госсовета.

Министр Кабир выразил заинтересованность Таджикистана в развитии вертолетной промышленности и отметил, что в Татарстане эта сфера хорошо развита. По его словам, у Таджикистана есть большая потребность в вертолетах.



1 / 51 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева



realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Стоит отметить, что Татарстан ищет «якорного» резидента для нового промышленного парка в Таджикистане. Второй совместный индустриальный парк России и Таджикистана может появиться в городе Куляб.

По словам Коробченко, парк будет ориентироваться на легкую промышленность и станет аналогичным «Химграду», крупнейшему промышленному парку в России. Сейчас ищут «якорного» резидента, вокруг которого будет формироваться бизнес-сообщество.



Анастасия Фартыгина