Лавров раскрыл детали переговоров в Эр-Рияде

Вопросы безопасного судоходства в Черном море были ключевой темой прошедших в Эр-Рияде переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По словам Лаврова, тема обсуждалась в соответствии с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД подчеркнул, что Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех сторон форме. Он выразил обеспокоенность России продовольственной безопасностью стран Африки, глобального Юга и Востока, которые страдают от «игр Запада».

Реальное время / realnoevremya.ru

Лавров заявил, что для возобновления Черноморской инициативы России необходимы четкие гарантии, которые, по его мнению, могут быть предоставлены только в результате приказа из Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он также добавил, что Россия не может верить Киеву на слово.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины на данный момент не планируется.

Рената Валеева