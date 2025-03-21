Татарстан выделит 11 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ в 2025 году

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в 2025 году на обновление коммунальных сетей в городских поселениях будет направлено 11 млрд рублей. Это решение озвучил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Марат Айзатуллин, сообщили в РБК «Татарстан».

Кроме того, в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в течение трех лет на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят еще 8,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд поступят в этом году.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным министерства, протяженность коммунальных сетей в Татарстане составляет 26,5 тыс. километров и 32% из них нуждаются в замене. В крупных городах, таких как Набережные Челны и Нижнекамск, износ теплосетей превышает 50%.

В Казани более 2 тыс. километров сетей водоснабжения и канализации изношены более чем на 70%. Для их восстановления потребуется 53 млрд рублей, и 126 километров нуждаются в срочном ремонте.

Гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазеев также заявил, что в Нижнекамске износ тепловых сетей достигает 83%, а в целом по республике этот показатель превышает 65%. На модернизацию из различных источников компания уже направила 7 млрд рублей.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане продолжится ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Анастасия Фартыгина