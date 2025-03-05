В Казани пройдет Международный форум учителей в апреле 2025 года

В Казани в апреле 2025 года состоится Международный учительский форум, на котором соберутся педагоги из стран БРИКС. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин во время награждения лучших учителей в Казанской ратуше.

Метшин подчеркнул, что форум даст возможность казанским учителям услышать лекции ведущих специалистов со всего мира, не покидая город.

— Мы пригласим известных экспертов, чтобы наши учителя могли ознакомиться с современными методами и технологиями в образовании, — подчеркнул он.

Мэр также обсудил организацию форума с начальником Управления образования Иреком Ризвановым и руководителем исполкома Казани Рустемом Гафаровым. Он надеется, что мероприятие привлечет внимание к работе учителей и станет открытой платформой для обмена опытом.

Метшин выразил надежду, что на форум приедут не только зарубежные спикеры, но и лучшие учителя России, которые могут решить остаться работать в Казани.

Напомним, что в Казани завершился конкурс «Учитель года — 2025», абсолютным победителем которого стал Ерлан Аймаганбетов, преподаватель информатики из школы №129 Приволжского района. Награждение прошло в Ратуше, где мэр Казани Ильсур Метшин и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин вручили награды лучшим педагогам города.



Анастасия Фартыгина