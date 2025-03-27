Экологическое благополучие Татарстана за 5 лет увеличилось почти в полтора раза

Фото: Динар Фатыхов

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2024—2025 годов. Перечь, который формируется с 2007 года, отражает состояние экологии в стране и публикуется каждый сезон. В лидерах — Республика Алтай, где по инициативе Татарстана построили научно-исследовательский центр изучения и разведения снежных барсов, в аутсайдерах — Свердловская область. Республика расположилась в середине рейтинга, и в целом ее благополучие улучшается из года в год. Подробнее — в материале «Реального времени».



Выбросы мазута омрачили зимний сезон

Андрей Нагибин, председатель «Зеленого патруля», заявил, что зимний сезон был омрачен серьезной экологической катастрофой — разливом мазута в Черном море, который произошел 15 декабря 2024 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

— Основной удар пришелся на берега Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, а также на Керчь и Севастополь, — добавил Нагибин.

По его словам, волонтеры со всей страны активно участвовали в очистке побережья, и только в Анапу приехали несколько тысяч человек.

Валерий Скурыдин

Роман Пукалов, директор природоохранных программ, сообщил, что зима выдалась необычно мягкой и в большинстве регионов не было серьезных морозов.

— На севере России наблюдались положительные экологические изменения, например, в Норильске запустили мониторинг качества воздуха, — подчеркнул он.

Арктические регионы, такие как Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, показали рост в рейтинге.

На юге России ситуация была более сложной. Краснодарский край потерял девять позиций в рейтинге из-за разлива мазута, Республика Крым и Севастополь также оказались в минусе из-за происшествия. На позициях регионов Сибири негативно сказались проблемы с загрязнением воздуха и воды.

В этом году топ-10 лидеров и аутсайдеров в экологическом рейтинге выглядит следующим образом:

Лидеры Аутсайдеры Республика Алтай Иркутская область Мурманская область Еврейская АО Москва Республика Саха (Якутия) Кабардино-Балкарская Республика Красноярский край Тамбовская область Омская область Калужская область Оренбургская область Чувашская Республика Челябинская область Костромская область Приморский край Чукотский АО Забайкальский край Чеченская Республика Свердловская область

Арктические регионы, такие как Мурманская и Архангельская области, демонстрируют устойчивый рост благодаря капиталоемким экологическим мероприятиям. Например, в Мурманске ликвидированы две крупные свалки, а в Архангельской области проведена рекультивация несанкционированных свалок, что помогло подняться в рейтинге до 33-го места.

Татарстан показывает рост в экологическом рейтинге

Что касается Татарстана, то сводный экологический индекс республики продолжает расти и теперь составляет 73, что на два пункта выше, чем летом 2024 года, когда он равнялся 71. Несмотря на это, регион занимает 55-е место в Национальном экологическом рейтинге, что не изменилось с осеннего периода. Подчеркнем, что с зимы 2024 года показатель региона превысил 70 баллов в экологическом рейтинге впервые с начала исследований. Индекс региона продолжает расти.

Руководитель отдела экологических инициатив «Зеленого патруля» Анастасия Фатерина рассказала «Реальному времени», что в Татарстане остаются актуальными проблемы загрязнения атмосферного воздуха и водных ресурсов. Однако регион демонстрирует и позитивные тенденции в сфере экологии.

— Например, в Нижнекамске запустили в работу обновленный полигон промышленных отходов. Открыт он был еще в восьмидесятых, а в 2023 году одна из крупнейших нефтегазохимических компаний провела его масштабную реконструкцию, вложила в проект около 2 млрд рублей, — сообщила Фатерина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам эксперта, планы Татарстана на 2025—2027 годы также внушают надежду на дальнейший рост в рейтинге. В ближайшие годы запланированы такие значимые мероприятия, как:

очистка реки Мелекески в Набережных Челнах;

очистка русла реки Ноксы в Казани.

Напомним, что на эти работы в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» выделено более 1 млрд рублей. Проект станет продолжением нацпроекта «Экология» и будет реализован до 2030 года. Всего в республике на реализацию нацпроекта выделено 21,6 млрд рублей. Эти средства были направлены на улучшение экологической ситуации в регионе. Из общей суммы 17,2 млрд рублей поступили из федерального бюджета, а 4,4 млрд рублей выделил республиканский бюджет.

Также стоит вспомнить, что глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков, презентуя новый нацпроект «Экологическое благополучие», рассказал и о других планах республики. Так, в рамках нового нацпроекта в инициативу включили реконструкцию очистных сооружений на 18,3 млрд рублей и оздоровление 29 водных объектов на 4,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

За пять лет экологическое благополучие республики значительно выросло

Сводный экологический индекс Татарстана уверенно растет, достигнув 73 баллов этой зимой. За последние пять лет индекс постоянно увеличивался: с 58 баллов зимой 2020 года до 73 зимой в 2025 году. Это значительное улучшение, особенно по сравнению с самым низким показателем в 41 балл, зафиксированным в 2014 году.

Реальное время / realnoevremya.ru

Экологические испытания региона по-прежнему значительны.

Природоохранный индекс составляет 55 баллов из 100.

Негативным факторам способствовали превышения норм по оксиду углерода и азоту в воздухе, а также разлив нефтепродуктов на реке Вотке. Однако есть и позитивные моменты: была проведена акция «Рыбе быть!» в Нижнекамске, успешно пробурили более 200 лунок, а также Красная книга Татарстана пополнилась новыми видами растений.

Промышленно-экологический индекс Татарстана составляет 57 баллов.

Здесь также наблюдаются как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, в Казани была обнаружена незаконная свалка площадью более 3,2 тыс. квадратов, что негативно сказалось на индексе. С другой стороны, в Нижнекамске запустили обновленный полигон для промышленных отходов, а школьники собрали 366 тонн электролома, что говорит о растущей ответственности бизнеса и общества за экологию.

Социально-экологический индекс региона на самом высоком уровне — 89 баллов.

В этом плане также были как положительные, так и отрицательные события. Например, негативом стали случаи слива нечистот в Казани, но в то же время регион продемонстрировал хорошие результаты: отремонтировали 22 моста, сократилось число случаев загрязнения водоемов на 30%, и Татарстан вошел в число лидеров ПФО по показателям экологического благополучия.



Анастасия Фартыгина