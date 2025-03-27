Экологическое благополучие Татарстана за 5 лет увеличилось почти в полтора раза
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2024—2025 годов. Перечь, который формируется с 2007 года, отражает состояние экологии в стране и публикуется каждый сезон. В лидерах — Республика Алтай, где по инициативе Татарстана построили научно-исследовательский центр изучения и разведения снежных барсов, в аутсайдерах — Свердловская область. Республика расположилась в середине рейтинга, и в целом ее благополучие улучшается из года в год. Подробнее — в материале «Реального времени».
Выбросы мазута омрачили зимний сезон
Андрей Нагибин, председатель «Зеленого патруля», заявил, что зимний сезон был омрачен серьезной экологической катастрофой — разливом мазута в Черном море, который произошел 15 декабря 2024 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
— Основной удар пришелся на берега Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, а также на Керчь и Севастополь, — добавил Нагибин.
По его словам, волонтеры со всей страны активно участвовали в очистке побережья, и только в Анапу приехали несколько тысяч человек.
Роман Пукалов, директор природоохранных программ, сообщил, что зима выдалась необычно мягкой и в большинстве регионов не было серьезных морозов.
— На севере России наблюдались положительные экологические изменения, например, в Норильске запустили мониторинг качества воздуха, — подчеркнул он.
- Арктические регионы, такие как Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, показали рост в рейтинге.
На юге России ситуация была более сложной. Краснодарский край потерял девять позиций в рейтинге из-за разлива мазута, Республика Крым и Севастополь также оказались в минусе из-за происшествия. На позициях регионов Сибири негативно сказались проблемы с загрязнением воздуха и воды.
В этом году топ-10 лидеров и аутсайдеров в экологическом рейтинге выглядит следующим образом:
Лидеры
Аутсайдеры
|Республика Алтай
|Иркутская область
|Мурманская область
|Еврейская АО
|Москва
|Республика Саха (Якутия)
|Кабардино-Балкарская Республика
|Красноярский край
|Тамбовская область
|Омская область
|Калужская область
|Оренбургская область
|Чувашская Республика
|Челябинская область
|Костромская область
|Приморский край
|Чукотский АО
|Забайкальский край
|Чеченская Республика
|Свердловская область
Арктические регионы, такие как Мурманская и Архангельская области, демонстрируют устойчивый рост благодаря капиталоемким экологическим мероприятиям. Например, в Мурманске ликвидированы две крупные свалки, а в Архангельской области проведена рекультивация несанкционированных свалок, что помогло подняться в рейтинге до 33-го места.
Татарстан показывает рост в экологическом рейтинге
Что касается Татарстана, то сводный экологический индекс республики продолжает расти и теперь составляет 73, что на два пункта выше, чем летом 2024 года, когда он равнялся 71. Несмотря на это, регион занимает 55-е место в Национальном экологическом рейтинге, что не изменилось с осеннего периода. Подчеркнем, что с зимы 2024 года показатель региона превысил 70 баллов в экологическом рейтинге впервые с начала исследований. Индекс региона продолжает расти.
Руководитель отдела экологических инициатив «Зеленого патруля» Анастасия Фатерина рассказала «Реальному времени», что в Татарстане остаются актуальными проблемы загрязнения атмосферного воздуха и водных ресурсов. Однако регион демонстрирует и позитивные тенденции в сфере экологии.
— Например, в Нижнекамске запустили в работу обновленный полигон промышленных отходов. Открыт он был еще в восьмидесятых, а в 2023 году одна из крупнейших нефтегазохимических компаний провела его масштабную реконструкцию, вложила в проект около 2 млрд рублей, — сообщила Фатерина.
По словам эксперта, планы Татарстана на 2025—2027 годы также внушают надежду на дальнейший рост в рейтинге. В ближайшие годы запланированы такие значимые мероприятия, как:
- очистка реки Мелекески в Набережных Челнах;
- очистка русла реки Ноксы в Казани.
Напомним, что на эти работы в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» выделено более 1 млрд рублей. Проект станет продолжением нацпроекта «Экология» и будет реализован до 2030 года. Всего в республике на реализацию нацпроекта выделено 21,6 млрд рублей. Эти средства были направлены на улучшение экологической ситуации в регионе. Из общей суммы 17,2 млрд рублей поступили из федерального бюджета, а 4,4 млрд рублей выделил республиканский бюджет.
Также стоит вспомнить, что глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков, презентуя новый нацпроект «Экологическое благополучие», рассказал и о других планах республики. Так, в рамках нового нацпроекта в инициативу включили реконструкцию очистных сооружений на 18,3 млрд рублей и оздоровление 29 водных объектов на 4,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
За пять лет экологическое благополучие республики значительно выросло
Сводный экологический индекс Татарстана уверенно растет, достигнув 73 баллов этой зимой. За последние пять лет индекс постоянно увеличивался: с 58 баллов зимой 2020 года до 73 зимой в 2025 году. Это значительное улучшение, особенно по сравнению с самым низким показателем в 41 балл, зафиксированным в 2014 году.
Экологические испытания региона по-прежнему значительны.
- Природоохранный индекс составляет 55 баллов из 100.
Негативным факторам способствовали превышения норм по оксиду углерода и азоту в воздухе, а также разлив нефтепродуктов на реке Вотке. Однако есть и позитивные моменты: была проведена акция «Рыбе быть!» в Нижнекамске, успешно пробурили более 200 лунок, а также Красная книга Татарстана пополнилась новыми видами растений.
- Промышленно-экологический индекс Татарстана составляет 57 баллов.
Здесь также наблюдаются как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, в Казани была обнаружена незаконная свалка площадью более 3,2 тыс. квадратов, что негативно сказалось на индексе. С другой стороны, в Нижнекамске запустили обновленный полигон для промышленных отходов, а школьники собрали 366 тонн электролома, что говорит о растущей ответственности бизнеса и общества за экологию.
- Социально-экологический индекс региона на самом высоком уровне — 89 баллов.
В этом плане также были как положительные, так и отрицательные события. Например, негативом стали случаи слива нечистот в Казани, но в то же время регион продемонстрировал хорошие результаты: отремонтировали 22 моста, сократилось число случаев загрязнения водоемов на 30%, и Татарстан вошел в число лидеров ПФО по показателям экологического благополучия.
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