Татарстан вошел в топ-20 по вводу жилья среди регионов России в 2024 году

Фото: Рената Валеева

В 2024 году Татарстан занял 16-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья, построив 3,5 млн кв.м. Это соответствует 0,86 квадратного метра на одного жителя республики. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Лидерами рейтинга стали Ленинградская область и Чечня. Ленинградская область продолжает удерживать первую позицию с показателем 1,976 кв.м на человека, хотя этот результат немного ниже, чем в прошлом году. Чечня и Тюменская область замкнули тройку лидеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общий объем ввода жилья в России в 2024 году составил 107,8 млн кв.м, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 12,1%, в то время как количество жилых домов, построенных населением, увеличилось на 6,1%.

Среди аутсайдеров рейтинга оказались Магаданская область, Мурманская область и Чукотский автономный округ, где ввод жилья на душу населения составляет менее 0,2 кв.м.

Напомним, что в Татарстане на 22 марта 2025-го годовой план по строительству жилья выполнен на 35%, что составляет 1,1 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.



Анастасия Фартыгина