В Татарстане выполнили 35% годового плана по строительству жилья

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В Татарстане на 22 марта 2025-го годовой план по строительству жилья выполнен на 35%, что составляет 1,1 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

С начала года зафиксировано шесть несчастных случаев на строительных площадках, в основном из-за падений с высоты и обрушений. Марат Айзатуллин уточнил, что проверки соблюдения норм охраны труда продолжаются.

С начала года проведено 354 проверки саморегулируемыми организациями, из которых каждая вторая выявила нарушения. В результате 174 раза были применены меры дисциплинарного воздействия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается жилищного строительства, то застройщики коммерческого жилья сдали лишь 4% от запланированного объема, а в части соципотеки выполнение плана составляет 32%. Из 35 домов, которые необходимо построить в этом году, сдано только четыре. В то же время индивидуальные застройщики продемонстрировали высокие темпы, сдав 1,3 млн кв. м жилья.

Министр также сообщил о мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В частности, для детей-сирот будет приобретено 37 квартир за счет софинансирования из федерального бюджета. В программу обеспечения жильем молодых семей включены 66 получателей, а многодетные семьи оформили 21 сертификат на получение жилья общей площадью 1 961 кв. метр.

Анастасия Фартыгина