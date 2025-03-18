Спортсмен «Синтеза» Минаков приветствовал решение допустить отбор на ЧМ в Казани

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Трехкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Андрей Минаков выразил радость по поводу решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешить проведение отборочного турнира к чемпионату мира на территории России. Об этом спортсмен заявил РИА «Новости».

В четверг министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил, что World Aquatics допустила проведение отборочного турнира к чемпионату мира в России.

Чемпионат России пройдет с 13 по 18 апреля в Казани, а чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре — с 11 июля по 3 августа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Об этом давно ходили разговоры, и приятно, что теперь это официально. Хочется выразить благодарность нашему руководству за неизмеримый труд, который они вложили, чтобы это стало реальностью! Уверен, что это только начало, — сказал Минаков.

Изначально чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти в Казани, однако из-за ситуации на Украине соревнования были перенесены из России.

Рената Валеева