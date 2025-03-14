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Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани с 13 по 18 апреля

13:23, 14.03.2025
Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани с 13 по 18 апреля
Фото: Максим Платонов

С 13 по 18 апреля 2025 года в Казани состоится чемпионат России по плаванию, который станет официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Исполком Международной федерации плавания (World Aquatics) подтвердил, что результаты этого чемпионата будут учитываться при отборе спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что это стало возможным благодаря усилиям вице-президента Олимпийского комитета России и главы Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина и его команды, которые проводили активную работу на международной арене.

  • Изначально чемпионат мира планировалось провести в Казани, но позже было принято решение о его проведении в Сингапуре.

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