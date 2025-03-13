Чемпионат России по водным видам спорта станет отбором на чемпионат мира 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионат России по водным видам спорта будет официальным отбором на чемпионат мира 2025 года, который пройдет в Сингапуре. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

— Хорошие новости в водных видах спорта: World Aquatics приняла решение, согласно которому чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на чемпионат в Сингапуре, — написал Дегтярев.

Он уточнил, что это стало возможным благодаря усилиям вице-президента Олимпийского комитета России и главы Федерации водных видов спорта Дмитрия Мазепина и его команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чемпионат мира пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, что означает, что им запрещено ассоциировать себя с Россией и национальной федерацией.

На декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште российские спортсмены завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали, заняв 2-е место в неофициальном медальном зачете. Это был первый чемпионат мира для россиян после трехлетнего перерыва, вызванного санкциями.