Прокуратура потребовала лишить прав казанского таксиста, влетевшего в людей на остановке

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском о лишении водительских прав Евгения Крусева, водителя такси, который 10 марта совершил наезд на остановку общественного транспорта в Казани, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Основанием для требования послужило установление факта использования Крусевым поддельных медицинских справок при получении водительского удостоверения.

— При получении водительского удостоверения водитель арендованного автомобиля предъявил не только поддельную справку врача психиатра-нарколога, но и поддельную справку о медицинском осмотре врачом-психиатром, — говорится в официальном сообщении прокуратуры.



Помимо иска о лишении прав, ранее в МВД по Татарстану сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Крусева по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в Казани на улице Вишневского произошло ДТП с участием такси, которое наехало на людей на автобусной остановке. В результате аварии пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы. Сейчас в больницах остаются шесть пострадавших.

Водитель такси Евгений Крусев утверждает, что рано встал и не принимал никаких препаратов. Примечательно, что уголовные дела о грубом нарушении правил дорожного движения по данной истории возбудили и в СК, и МВД Татарстана. Однако в итоге расследование было доверено Главному следственному управлению МВД республики, поскольку данная категория преступлений подследственна именно органам внутренних дел.