После ДТП на Вишневского в Казани в больницах остаются шесть человек

Фото: Ирина Плотникова

После ДТП на улице Вишневского в Казани, когда таксист сбил людей на остановке, в больницах остаются шесть человек. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Пять пациентов проходят лечение в горбольнице №7 Казани — врачи оценивают их состояние как стабильное. Один несовершеннолетний пациент находится в ДРКБ — он также в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика.

Напомним, вчера в Казани на улице Вишневского произошло ДТП с участием такси, которое наехало на людей на автобусной остановке. В результате аварии пострадали 11 человек, 9 из которых были госпитализированы. Водитель такси утверждает, что рано встал и не принимал никаких препаратов. Следком возбудил уголовное дело в отношении водителя такси Евгения Крусева по статье о нарушении правил дорожного движения. По информации МВД России по Татарстану, он неоднократно привлекался к административной ответственности, включая случаи употребления наркотических веществ и отказа от лечения.