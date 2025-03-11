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Путин рекомендовал увековечить память ветеранов ВОВ именными табличками на их домах

15:12, 11.03.2025
Путин рекомендовал увековечить память ветеранов ВОВ именными табличками на их домах
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям установить именные информационные таблички на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания российского организационного комитета «Победа», опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что главам регионов следует «обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны». Доклад о выполнении поручения ожидается к 12 мая 2025 года.

Кроме того, президент рекомендовал главам регионов принять меры для присвоения звания почетного гражданина субъекта России (муниципального образования) ветеранам ВОВ, проживающим на их территориях, в срок до 7 мая.

Напомним, в Татарстане инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы единоразово выплатят 50 тыс. рублей.

Рената Валеева

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