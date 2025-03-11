Путин рекомендовал увековечить память ветеранов ВОВ именными табличками на их домах

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям установить именные информационные таблички на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания российского организационного комитета «Победа», опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что главам регионов следует «обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны». Доклад о выполнении поручения ожидается к 12 мая 2025 года.

Кроме того, президент рекомендовал главам регионов принять меры для присвоения звания почетного гражданина субъекта России (муниципального образования) ветеранам ВОВ, проживающим на их территориях, в срок до 7 мая.

Напомним, в Татарстане инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы единоразово выплатят 50 тыс. рублей.

Рената Валеева