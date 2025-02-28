Рустам Минниханов подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
В Татарстане инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы единоразово выплатят 50 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Выплату произведут в апреле — мае этого года. Под меру поддержки попадают:
- инвалиды ВОВ, ветераны, указанные в пп. 1–3 п. 1 ст. 2 федерального закона «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания — 50 тыс. рублей;
- вдовы погибших военнослужащих — 10 тыс. рублей.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о выплате по 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. По словам лидера России, необходимо делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.
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