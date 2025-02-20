Хостелы и недорогие гостиницы Казани освободили от туристического налога

Фото: Максим Платонов

В Казани освободили хостелы и другие недорогие гостиницы от уплаты туристического налога. Решение принято на заседании XXXVI сессии Казанской городской думы IV созыва, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.

В мэрии объяснили, что для бюджетных заведений, где цены на размещение колеблются от 350 до 700 рублей за ночь, налог составляет значительную часть стоимости услуг. Например, это может достигать 14% или даже 29% от итоговой суммы. Нововведение должно поддержать доступность жилья для туристов и стимулировать развитие гостеприимства в Казани.

Напомним, что туристический налог начал действовать с 1 января в 63 из 89 субъектов России, включая 17 республик, восемь краев, 34 области и четыре округа. Новый налог, отнесенный к местным, введен в действие по усмотрению регионов. В 2025 году он составит 1% от стоимости размещения в отеле, но не менее 100 рублей. Плательщиками налога являются организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания.

