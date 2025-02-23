Рост спроса на специалистов маркетплейсов в Казани: аналитика рынка труда

Фото: Максим Платонов

По данным «Авито Работы», Казань демонстрирует значительный рост спроса на специалистов, связанных с инфраструктурой маркетплейсов. Лидерами по востребованности становятся курьеры, количество вакансий для которых увеличилось на 206% за год (средняя зарплата — 79,1 тыс. рублей).

Второе место занимает профессия водителя-экспедитора с приростом вакансий на 115% (средний доход — 122,1 тыс. рублей). Замыкают тройку лидеров продавцы-консультанты, здесь наблюдается рост количества предложений на 93% и существенный скачок средней зарплаты на 66% (до 61,2 тыс. рублей).

Анализ динамики зарплат показывает позитивную тенденцию:

Продавцы-консультанты получили наибольший прирост зарплат (+66%).

Менеджеры по продажам — +50%.

Водители-экспедиторы — +18%.

Эксперты отмечают, что реальные доходы могут отличаться от заявленных из-за переменной составляющей оплаты (число выполненных заказов, чаевые, условия работы). Однако общий тренд указывает на активное развитие инфраструктуры маркетплейсов в Казани и формирование нового сегмента рабочих мест с конкурентными зарплатами. По мнению экспертов, рост числа вакансий и зарплатных предложений демонстрирует устойчивый интерес бизнеса к развитию электронной коммерции в регионе и созданию современной логистической инфраструктуры.

Напомним, что, согласно исследованию, которое было проведено в конце 2024 года, только 40% курьеров рассчитывают на увеличение ставок, при этом каждый четвертый доставщик сообщил о недавнем повышении. В 2023-м работодатели увеличили зарплаты на 10—15%, тогда как в 2024-м прирост составляет уже 15—25%.

Матвей Гавриков