В Татарстане на создание Молодежного медиацентра выделили 8,5 млн рублей

Фото: Мария Зверева

В Татарстане создадут Молодежный медиацентр, который будет продвигать проекты и программы республиканского Министерства молодежи РТ. Из бюджета Татарстана на эти цели поступит почти 6,2 млн рублей, из федерального — еще 1,7 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Проект будет реализовываться в четыре этапа: с даты заключения контракта по 30 апреля, с 1 мая по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября, с 1 октября по 15 декабря текущего года. Исполнителям предстоит освещать текущую реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики и создавать уникальный контент: творческие и отчетные видеоролики, еженедельные дайджесты молодежных событий, фотопроекты и фоторепортажи с мероприятий. Также в задачи медиацентра войдет ведение и продвижение аккаунта Минмола Татарстана и молодежных организаций.



В числе специалистов, которых ищет Минмол для участия в работе медиацентра — руководитель проекта, продюсер, администратор, креативный менеджер, SMM-специалист, оператор, монтажер, ведущий, администратор телеграм-канала. Кроме того, ведомству потребуются услуги по созданию дизайн-макетов, фирменного стиля проекта, презентаций и материалов, а также фотоконтента.

Медиацентр займется и продвижением проектов Минмола: исполнители разместят рекламу в соцсетях и метро, организуют участие гостя-эксперта, связанного с деятельностью ведомства, в программах на телевидении и радио. Также они займутся координацией работы пресс-службы в районах Татарстана, в частности разработают стратегию продвижения в каждом из них.

Напомним, об аналогичных планах Минмол заявлял в 2023 году. Тогда на освещение и продвижение проектов ведомства в информационном пространстве планировалось выделить 8 млн рублей.



Галия Гарифуллина