Движение трамвайных маршрутов в Казани восстановили

Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановили движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а на участке от ул. Татарстан — Тукая до ул. Модельной. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, сегодня Вахитовский и Приволжский районы Казани частично остались без света. На перекрестке Назарбаева и Павлюхина образовалась пробка из-за неисправного светофора.

— В связи с аварией на ТЭЦ-1 часть Вахитовского и Приволжского районов осталась без электроснабжения. Специалисты на месте, делают все возможное, чтобы устранить аварию как можно быстрее, — заявили в администрации.

Галия Гарифуллина