Вахитовский район Казани частично остался без света — на дорогах коллапс

Фото: Динар Фатыхов

Вахитовский и Приволжский районы Казани частично остались без света. На перекрестке Назарбаева и Павлюхина образовалась пробка из-за неисправного светофора.

— В связи с аварией на ТЭЦ-1 часть Вахитовского и Приволжского районов осталась без электроснабжения. Специалисты на месте, делают все возможное, чтобы устранить аварию как можно быстрее, — заявили в администрации.

Как сообщили в пресс-служба МУР «Метроэлектротранс», из-за аварийного отключения напряжения на ТЭЦ-1 временно не ходят трамваи №1, 2, 3, 5, 5а на участке от улиц Татарстан — Тукая до улицы Модельной.

UPD. Движение трамваев восстановили в 13.36.

Напомним, 17 февраля столкновение грузовиков на Баки Урманче приостановило движение трамвайных маршрутов №5а и 7. После аварии машины были откинуты на трамвайные пути.

Галия Гарифуллина