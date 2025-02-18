Эксперт рассказал о мошеннических схемах при трудоустройстве

Фото: Динар Фатыхов

Одним из самых распространенных схем обмана при поиске работы является просьба работодателя за что-либо заплатить. Об этом RT рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

— Остерегайтесь работодателей, требующих деньги. Одна из самых распространенных схем обмана при поиске работы — когда вас просят заплатить за что-то. Это может быть плата за обучение, инструменты для работы, оформление бумаг или даже почтовые расходы. Помните, что по закону работодатель должен обеспечивать вас всем необходимым для работы бесплатно, — сказал он.

Ветерков напомнил, что не стоит верить обещаниям быстрого заработка:

— Будьте осторожны, если вам предлагают очень высокую зарплату в обмен на какие-то ваши вложения. Если при этом не объясняют, как именно вы будете зарабатывать, или обещают невероятно высокую прибыль от ваших инвестиций, скорее всего, это финансовая пирамида. Легких денег здесь не будет, и вы рискуете потерять свои вложения.

Напомним, в Госдуме предложили организовать специальные занятия в школах для обучения детей методам борьбы с мошенниками. Эта инициатива стала ответом на тревожные сообщения МВД о том, что преступники начали использовать тактику запугивания детей, выдавая себя за сотрудников спецслужб, «Почты России» или портала госуслуг.

Елизавета Пуншева