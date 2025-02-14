В Госдуме предложили обучать школьников противодействию мошенничеству

Фото: Анастасия Фартыгина

Первым заместителем председателя Комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой предложено организовать специальные занятия в школах для обучения детей методам борьбы с мошенниками. Об этом сообщили в RT.

Эта инициатива стала ответом на тревожные сообщения МВД о том, что преступники начали использовать тактику запугивания детей, выдавая себя за сотрудников спецслужб, Почты России или портала госуслуг.

Лантратова подчеркнула, что важным шагом станет проведение уроков, на которых школьникам будут разъяснены схемы обмана, применяемые мошенниками.

— Детей нужно учить распознавать потенциально опасные ситуации, — подчеркнула депутат.

Она также акцентировала внимание на необходимости разработки правил противодействия мошенничеству и предоставления учащимся практических рекомендаций по защите личных данных. В связи с этим Лантратова предложила привлечь специалистов МВД и представителей банковского сектора для проведения таких образовательных занятий в школах.

Накануне МВД России сообщило об угрозе безопасности пользователей мессенджера WhatsApp*. По информации ведомства, шпионское программное обеспечение Graphite способно автоматически заражать устройства пользователей без какого-либо действия с их стороны.

Анастасия Фартыгина