В Набережных Челнах в 2025 году отремонтируют 108 многоквартирных домов

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Набережных Челнах был проведен капитальный ремонт 108 многоквартирных домов. В планах на 2025 год — отремонтировать еще 127 зданий, сообщил мэр города Наиль Магдеев на заседании городского совета автограда.

В прошлом году в рамках программы «Наш двор» был обновлен 71 двор, а в текущем году планируется благоустроить еще 79.

В Альметьевске в 2025 году капитальный ремонт пройдет в 48 многоквартирных домах, что затронет более 10,5 тысячи жителей. В Казани планируется обновление 226 домов, что улучшит условия проживания для 67,7 тысячи горожан.

Рената Валеева