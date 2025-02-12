В Казани в этом году капитально отремонтируют 226 домов

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Казани по программе капремонта жилого фонда будет обновлено 226 многоквартирных домов, что улучшит условия проживания для 67,7 тысячи горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В настоящее время работы уже начались в 15 многоквартирных домах, где ведется замена лифтового оборудования.

Наибольшее количество домов будет отремонтировано в Советском районе (81 МКД), далее следуют Авиастроительный и Ново-Савиновский районы (58 МКД), Вахитовский и Приволжский районы (49 МКД), Кировский и Московский районы (38 МКД).

Сезонные работы по программе планируется завершить к 15 августа, а полный капитальный ремонт многоквартирных домов — до 1 декабря текущего года.

В рамках программы капитального ремонта в 91 доме будут проведены строительно-монтажные работы, а в 135 — заменены подъемные платформы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов дополнительно выделено 3 млрд рублей.

Рената Валеева