В Казани в этом году капитально отремонтируют 226 домов
В 2025 году в Казани по программе капремонта жилого фонда будет обновлено 226 многоквартирных домов, что улучшит условия проживания для 67,7 тысячи горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В настоящее время работы уже начались в 15 многоквартирных домах, где ведется замена лифтового оборудования.
Наибольшее количество домов будет отремонтировано в Советском районе (81 МКД), далее следуют Авиастроительный и Ново-Савиновский районы (58 МКД), Вахитовский и Приволжский районы (49 МКД), Кировский и Московский районы (38 МКД).
Сезонные работы по программе планируется завершить к 15 августа, а полный капитальный ремонт многоквартирных домов — до 1 декабря текущего года.
В рамках программы капитального ремонта в 91 доме будут проведены строительно-монтажные работы, а в 135 — заменены подъемные платформы.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов дополнительно выделено 3 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.