В Альметьевске в 2025 году отремонтируют 48 домов

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске в 2025 году 48 многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в рамках республиканской программы. Об этом сообщили в администрации города.

К ранее сформированному бюджету в 390 млн рублей из средств республиканского, районного бюджетов и взносов жильцов по решению раиса Татарстана было выделено дополнительно 100 млн рублей.

Ремонт затронет более 10,5 тыс. жителей Альметьевска. Перечень работ будет определяться индивидуально для каждого дома, в зависимости от состояния его инфраструктуры.

Администрация города подчеркивает важность бережного отношения жителей к общему имуществу дома для увеличения срока эксплуатации отремонтированных зданий.

При этом в 2025 году в Казани по программе капремонта жилого фонда будет обновлено 226 многоквартирных домов, что улучшит условия проживания для 67,7 тыс. горожан

Рената Валеева