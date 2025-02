В Великобритании в 2024 году продажи научной фантастики и фэнтези выросли на 41,3% благодаря BookTok

Читатели приобрели 64 511 922 экземпляра художественной литературы, что на 6,2% больше, чем годом ранее

Фото: Екатерина Петрова

Продажи научной фантастики и фэнтези в 2024 году выросли на 41,3% по сравнению с 2023 годом, пишет британская газета The Guardian. Читатели приобрели 64 511 922 экземпляра художественной литературы, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Совокупный объем продаж составил 552,7 млн фунтов стерлингов. Основным драйвером роста стало романтическое фэнтези, которое получило широкую популярность среди пользователей TikTok на платформе BookTok.

Одним из главных бестселлеров жанра стала книга Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Она заняла седьмое место в общем списке самых продаваемых книг Великобритании, разойдясь тиражом 245 217 экземпляров. Популярность BookTok также способствовала росту интереса к любовным романам и эротической литературе. Их продажи увеличились на 9,8% и 18,1% соответственно.

Изменения коснулись и классификации книг. Эксперты отмечают, что издательства стали чаще относить произведения к категории романтики, поскольку жанр получил больше внимания в книжных магазинах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидерами продаж среди художественной литературы стали романы в целом, а также детективы, триллеры и приключения. Эти жанры показали лучшие результаты с начала 2010-х годов. На этом фоне военная проза потеряла 18,3% от прежнего объема продаж.

В сегменте нон-фикшн продажи снизились на 6,3% — до 58 138 223 экземпляров. Совокупный объем выручки составил 724,1 млн фунтов стерлингов. Это минимальный показатель за последние шесть лет. Основной причиной падения стал спад интереса к автобиографиям: их продажи упали на 21%. Особенно заметное снижение показали книги знаменитостей, включая мемуары Шер, Майкла Кейна и Элисон Стедман. Королевские автобиографии потеряли 97,2% объема после успеха книги принца Гарри Spare в 2023 году. Политическая литература, напротив, показала стабильные результаты. Книга Бориса Джонсона Unleashed принесла 2,4 млн фунтов выручки.

Наибольшую выручку среди нон-фикшн направлений принесли книги о еде и напитках. Литература о здоровом питании и диетах увеличила объем продаж на 23,1%. Три книги о приготовлении еды в мультиварке и аэрогриле, включая Pinch of Nom Air Fryer Кей и Кейт Аллинсон, вошли в десятку самых продаваемых книг года.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Продажи книг по популярной психологии снизились на 6,1%, а литература по саморазвитию потеряла 21,1%. При этом поэзия и головоломки продемонстрировали рекордные показатели. Самым продаваемым поэтом стал шотландец Донна Эшворт, чьи книги принесли 827 тыс. фунтов выручки. Среди классиков лидировал Гомер — его книги заработали 871 тыс. фунтов, значительная часть продаж пришлась на переводы Эмили Уилсон.

Продажи детской литературы также снизились. В 2024 году был продан 66 687 401 экземпляр, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Лидером продаж среди всех книг стал роман Ричарда Османа We Solve Murders. Он разошелся тиражом почти в 500 тыс. экземпляров. Второе место заняла другая книга Османа — «Ловушка для дьявола». Третью позицию занял роман «Все закончится на нас» Колин Гувер. В первую двадцатку попали You Are Here Дэвида Николлса, Intermezzo Салли Руни и роман, удостоенный Букеровской премии, «По орбите» Саманты Харви, который занял 11-е место с 212 618 проданными экземплярами.

Екатерина Петрова