Новый роман Ребекки Яррос Onyx Storm установил рекорд продаж художественной литературы

Роман Onyx Storm разошелся тиражом 2,7 млн экземпляров за первую неделю продаж

Фото: Реальное время

Американская писательница Ребекка Яррос установила новый рекорд в категории художественной литературы: ее роман Onyx Storm, третья книга серии «Эмпирей», разошелся тиражом 2,7 млн экземпляров за первую неделю продаж. Он стал самым быстро продаваемым романом для взрослых за последние 20 лет. Только печатных копий было продано более миллиона, а в США общий тираж серии уже превысил 12 млн экземпляров. В рейтингах продаж книга моментально заняла лидирующие позиции, а три тома «Эмпирей» одновременно возглавили список бестселлеров The New York Times — редкий случай для взрослой художественной литературы.

Яррос, ранее выпустившая около 20 романов в жанре современной любовной прозы, долгое время не могла добиться прорыва. Все изменилось с выходом «Четвертого крыла» в 2023 году — книги, вдохновленной ее личным опытом борьбы с синдромом Элерса-Данлоса, генетическим заболеванием соединительной ткани. Главная героиня романа, Вайолет, обучается в военной академии для наездников драконов, несмотря на физическую слабость. Эта история попала в тренды, подогреваемые популярностью романтического фэнтези (ромфант) на BookTok: видео с хештегами, связанными с Yarros и Empyrean, набрали более миллиарда просмотров.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что Onyx Storm — еще одно подтверждение устойчивости ромфанта, который сочетает романтические линии, фэнтезийные элементы и яркие любовные сцены. Только за последний год продажи книг в этом сегменте превысили 30 млн экземпляров, увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим годом. Яррос, наряду с Сарой Дж. Маас, чьи книги разошлись тиражом более 55 млн копий по всему миру, остается ключевой фигурой этого направления.

Книга Onyx Storm продолжает историю Вайолет и Ксейдена, погружая читателей в мир магии, битв и поисков спасения. Объем романа внушителен — 928 страниц, а стиль повествования, по мнению некоторых критиков, требует от читателя внимательности к деталям и терпения. Однако поклонники серии, которые с нетерпением ждали продолжения, готовы к любым испытаниям. В день выхода книги фанаты Яррос устраивали тематические вечеринки, одевались в костюмы персонажей, а на встречах с автором раздавали друг другу браслеты дружбы, как на концертах Тейлор Свифт.

Яррос сказала, что масштабный успех кажется ей нереальным. Выступая перед 1 700 поклонниками в Миннесоте, она поблагодарила читателей за то, что именно они сделали ее книги мировым феноменом.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова