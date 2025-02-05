Подозреваемого в пособничестве убийству главы Федерации бокса ДНР объявили в розыск

В Москве объявили в розыск предполагаемого пособника взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом сообщили в ТАСС.

Оперативники выяснили его причастность к делу, заведенному по статье 105 УК за убийство двух или более лиц. Правоохранительные органы пока не раскрывают дополнительных подробностей, однако следственные действия продолжаются, информация о розыске размещена в федеральной базе.

Напомним, что в Москве произошел мощный взрыв на первом этаже жилого комплекса «Алые паруса», в результате которого один человек погиб, а три человека получили ранения. Согласно одной из версии следственных органов, взрыв мог совершить террорист-смертник.

Анастасия Фартыгина