Подозреваемого в пособничестве убийству главы Федерации бокса ДНР объявили в розыск
В Москве объявили в розыск предполагаемого пособника взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом сообщили в ТАСС.
Оперативники выяснили его причастность к делу, заведенному по статье 105 УК за убийство двух или более лиц. Правоохранительные органы пока не раскрывают дополнительных подробностей, однако следственные действия продолжаются, информация о розыске размещена в федеральной базе.
Напомним, что в Москве произошел мощный взрыв на первом этаже жилого комплекса «Алые паруса», в результате которого один человек погиб, а три человека получили ранения. Согласно одной из версии следственных органов, взрыв мог совершить террорист-смертник.
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