При взрыве в Москве тяжело ранен основатель батальона Армен Саркисян

В результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы погиб Армен Саркисян, также известный как Армен Горловский. По предварительным данным, он был основателем одного из добровольческих батальонов, действующих в зоне специальной военной операции, а также возглавлял Федерацию бокса ДНР. Об этом сообщили в «Интерфакс».

В экстренных службах подтвердили, что при взрыве в элитном жилом комплексе погиб один человек, еще четыре получили ранения. Прокуратура Москвы уже взяла под контроль установление обстоятельств инцидента, который произошел на улице Авиационной.

На месте происшествия работает прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев, а также следователи и криминалисты Главного следственного управления (ГСУ) Следкома России. Уголовное дело по факту взрыва возбуждено, однако его квалификация пока не уточняется.



Анастасия Фартыгина