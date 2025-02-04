Взрыв в ЖК «Алые паруса» мог совершить террорист-смертник
В Москве в жилом комплексе «Алые паруса» накануне произошел взрыв, который мог быть организован террористом-смертником. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Инцидент произошел утром в понедельник в подъезде высотного здания на Авиационной улице. По данным столичного главка Следкома России, в результате взрыва один человек погиб на месте, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших, основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, впоследствии скончался в больнице.
Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование, рассматривая различные версии произошедшего.
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