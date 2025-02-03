В Москве в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв

В Москве произошел мощный взрыв на первом этаже жилого комплекса «Алые паруса», в результате которого один человек погиб, а три человека получили ранения.

Взрыв, предположительно, произошел в лифтовом холле, но точное место установки взрывного устройства пока не установлено.

Холл значительно разрушен, и по предварительным данным, общее число пострадавших составляет как минимум пять человек.

Прокуратура осуществляет контроль над установлением обстоятельств инцидента, произошедшего в жилом комплексе на улице Авиационной. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев, который координирует действия следственных органов.

Уголовное дело, возбужденное по данному факту, находится на особом контроле прокуратуры. Обстоятельства инцидента продолжают уточняться.

Оперативные службы сообщили ТАСС, что причиной инцидента в жилом комплексе «Алые паруса» стал взрыв неустановленного устройства. Правоохранительные органы сообщили, что целью взрыва в ЖК было покушение на убийство.

Анастасия Фартыгина