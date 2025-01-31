Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане значительно снизилась по сравнению с прошлым годом

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане значительно ниже, чем в прошлом году. Ситуация в республике стабильна, сообщил на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за январь 2025 года главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.



Для больных коронавирусной инфекций выделены девять госпиталей — до этого их было 10. Для пациентов предусмотрены 92 койки.

— Из них 46% занято, 54% свободно. Это говорит о том, что больных стало значительно меньше. В основном это лица, имеющие хроническую патологию, — добавил эксперт.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Что касается запаса лекарственных средств, Татарстан готов к возможному подъему гриппа и ОРВИ.

— В медицинских организациях, которые осуществляют примем больных, на складе ГУМ «Таттехмедфарм» создан необходимый месячный запас медикаментов, масок, — сообщил Лопушов.

Напомним, в Татарстане по итогам 2024 года зафиксировали 226 случаев метапневмовируса. Этот вирус, который ежегодно циркулирует среди населения в эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, не является новым и вызывает симптомы, схожие с другими ОРВИ.



Галия Гарифуллина