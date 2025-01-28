В 2025 году на дорожные работы планируют направить почти 40 млрд рублей
В дальнейшем сумма может вырасти
Основная статья расходов — работы на дорогах общего пользования стоимостью 23,5 млрд рублей
В 2025 году на дорожные работы в Татарстане планируют направить 39,1 млрд рублей. Соответствующий проект постановления кабмина республики опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы. 30,8 млрд рублей выделят из республиканского бюджета, 7,9 млрд — из федерального.
Как следует из документа, на дорожные работы на дорогах общего пользования хотят выделить 23,5 млрд рублей. На развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации предусмотрено 2 млрд рублей: капитальный ремонт ждет дороги в столице республики, а также в Верхнеуслонском, Высокогорском и Лаишевском районах Татарстана. На дорожные работы в Набережночелнинской агломерации заложено порядка 1,3 млрд рублей, Нижнекамской агломерации — 0,4 млрд. Все работы в них запланированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Кроме того, денежные средства направят:
- на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения — почти 1,4 млрд рублей. Капитальный ремонт трасс проведут в Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Мамадышском, Нурлатском, Пестречинском районах республики;
- на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции — 0,8 млрд рублей из федерального бюджета и 0,2 млрд рублей из республиканского;
- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — 7,1 млрд рублей из федерального бюджета и 1,8 млрд рублей из республиканского;
- на ремонт подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам — 0,3 млрд рублей.
Кроме того, документ предусматривает принятие предложения муниципальных образований Татарстана об объемах ассигнований муниципальных дорожных фондов на 2025 год в сумме 1,6 млрд рублей.
Миллиард на капремонт дорог в Казани
Только на капремонт дорог в Казани уйдет около миллиарда рублей. Среди улиц есть в том числе многострадальная Амирхана Еники, о ремонте которой просили не один год, проспект Ямашева, улица Декабристов и т.д. Полные данные представлены ниже.
|Объект
|Направлено из бюджета Татарстана
|
Капитальный ремонт ул. Октябрьской от ул. Гагарина до ул. Восстания в Ново-Савиновском районе
|
32,7 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Курашова от ул. Айвазовского до ул. Волкова в Вахитовском районе
|
29,5 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Товарищеской от ул. Амирхана Еники до ул. Достоевского в Вахитовском районе
|
29,5 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Сахалинской от ул. Ударной до ул. Пржевальского в Авиастроительном районе
|
86,8 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Журналистов от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова в Советском районе
|
60 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Галиаскара Камала от ул. Нариманова до ул. Татарстан в Вахитовском районе
|
97,3 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Рахимова от ул. Васильченко до ул. Ютазинской в Московском районе
|
90 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Аделя Кутуя от ул. Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева в Советском районе
|
190 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Воровского от ул. Фатыха Амирхана до ул. Адоратского в Ново-Савиновском районе
|
80,1 млн рублей
|
Капитальный ремонт проспекта Хусаина Ямашева от ул. Адоратского до третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе
|
50,2 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Декабристов от ул. Воровского до ул. Восстания в Московском районе
|
160 млн рублей
|
Капитальный ремонт ул. Амирхана Еники от ул. Вишневского до ул. Товарищеской в Вахитовском районе
|
93,6 млн рублей
В прошлом году на дорожные работы направили вдвое больше изначально планируемой суммы
Сумма в 39,1 млрд рублей не является окончательной и еще может вырасти. Так, в изначальной версии постановления кабмина по поводу дорожных работ в 2024 году, которая была утверждена в конце января, говорилось, что общие затраты на это составят 54,5 млрд рублей. В течение года в документ неоднократно вносились изменения, в том числе в указанную сумму. В итоге, согласно действующей редакции постановления, дорожные работы в республике обошлись уже в 102,4 млрд рублей.
Примечательно, что большинство крупных объектов были открыты под занавес 2024 года. Среди них:
- платная часть Вознесенского тракта — его начали строить в 2022-м и открыли в конце декабря прошлого года. Общая стоимость строительства составила 27 млрд рублей.
- трасса Алексеевское — Альметьевск — это первый в республике проект дорожной концессии с частным инвестором. Новая трасса в дальнейшем соединит федеральные магистрали М-7 «Волга» и М-5 «Урал», став частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Ее общая стоимость составила 100 млрд рублей. Примечательно, что из федерального бюджета выделили только 33% от общей суммы, остальное — внебюджетные источники.
- обновленное Горьковское шоссе — проект обошелся в 27 млрд рублей. Начали его строить в 2022-м и ввели также в декабре 2024-го. На протяжении 11,3 км — такова длина всего Горьковского шоссе — полностью ликвидировали светофоры и наземные пешеходные переходы.
- обход Нижнекамска и Набережных Челнов — здесь только стоимость моста через Каму обошлась в 13 млрд рублей. Дорога длиной в 81 километр, идущая через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы, станет частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.
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