В 2025 году на дорожные работы планируют направить почти 40 млрд рублей

В дальнейшем сумма может вырасти

Фото: Максим Платонов

Основная статья расходов — работы на дорогах общего пользования стоимостью 23,5 млрд рублей

В 2025 году на дорожные работы в Татарстане планируют направить 39,1 млрд рублей. Соответствующий проект постановления кабмина республики опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы. 30,8 млрд рублей выделят из республиканского бюджета, 7,9 млрд — из федерального.

Как следует из документа, на дорожные работы на дорогах общего пользования хотят выделить 23,5 млрд рублей. На развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации предусмотрено 2 млрд рублей: капитальный ремонт ждет дороги в столице республики, а также в Верхнеуслонском, Высокогорском и Лаишевском районах Татарстана. На дорожные работы в Набережночелнинской агломерации заложено порядка 1,3 млрд рублей, Нижнекамской агломерации — 0,4 млрд. Все работы в них запланированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, денежные средства направят:

на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения — почти 1,4 млрд рублей. Капитальный ремонт трасс проведут в Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Мамадышском, Нурлатском, Пестречинском районах республики;



на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции — 0,8 млрд рублей из федерального бюджета и 0,2 млрд рублей из республиканского;

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — 7,1 млрд рублей из федерального бюджета и 1,8 млрд рублей из республиканского;

на ремонт подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам — 0,3 млрд рублей.

Кроме того, документ предусматривает принятие предложения муниципальных образований Татарстана об объемах ассигнований муниципальных дорожных фондов на 2025 год в сумме 1,6 млрд рублей.

Миллиард на капремонт дорог в Казани

Только на капремонт дорог в Казани уйдет около миллиарда рублей. Среди улиц есть в том числе многострадальная Амирхана Еники, о ремонте которой просили не один год, проспект Ямашева, улица Декабристов и т.д. Полные данные представлены ниже.

Объект Направлено из бюджета Татарстана Капитальный ремонт ул. Октябрьской от ул. Гагарина до ул. Восстания в Ново-Савиновском районе 32,7 млн рублей Капитальный ремонт ул. Курашова от ул. Айвазовского до ул. Волкова в Вахитовском районе 29,5 млн рублей Капитальный ремонт ул. Товарищеской от ул. Амирхана Еники до ул. Достоевского в Вахитовском районе 29,5 млн рублей Капитальный ремонт ул. Сахалинской от ул. Ударной до ул. Пржевальского в Авиастроительном районе 86,8 млн рублей Капитальный ремонт ул. Журналистов от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова в Советском районе 60 млн рублей Капитальный ремонт ул. Галиаскара Камала от ул. Нариманова до ул. Татарстан в Вахитовском районе 97,3 млн рублей Капитальный ремонт ул. Рахимова от ул. Васильченко до ул. Ютазинской в Московском районе 90 млн рублей Капитальный ремонт ул. Аделя Кутуя от ул. Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева в Советском районе 190 млн рублей Капитальный ремонт ул. Воровского от ул. Фатыха Амирхана до ул. Адоратского в Ново-Савиновском районе 80,1 млн рублей Капитальный ремонт проспекта Хусаина Ямашева от ул. Адоратского до третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе 50,2 млн рублей Капитальный ремонт ул. Декабристов от ул. Воровского до ул. Восстания в Московском районе 160 млн рублей Капитальный ремонт ул. Амирхана Еники от ул. Вишневского до ул. Товарищеской в Вахитовском районе 93,6 млн рублей



В прошлом году на дорожные работы направили вдвое больше изначально планируемой суммы

Сумма в 39,1 млрд рублей не является окончательной и еще может вырасти. Так, в изначальной версии постановления кабмина по поводу дорожных работ в 2024 году, которая была утверждена в конце января, говорилось, что общие затраты на это составят 54,5 млрд рублей. В течение года в документ неоднократно вносились изменения, в том числе в указанную сумму. В итоге, согласно действующей редакции постановления, дорожные работы в республике обошлись уже в 102,4 млрд рублей.

Примечательно, что большинство крупных объектов были открыты под занавес 2024 года. Среди них:

платная часть Вознесенского тракта — его начали строить в 2022-м и открыли в конце декабря прошлого года. Общая стоимость строительства составила 27 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

трасса Алексеевское — Альметьевск — это первый в республике проект дорожной концессии с частным инвестором. Новая трасса в дальнейшем соединит федеральные магистрали М-7 «Волга» и М-5 «Урал», став частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Ее общая стоимость составила 100 млрд рублей. Примечательно, что из федерального бюджета выделили только 33% от общей суммы, остальное — внебюджетные источники.

обновленное Горьковское шоссе — проект обошелся в 27 млрд рублей. Начали его строить в 2022-м и ввели также в декабре 2024-го. На протяжении 11,3 км — такова длина всего Горьковского шоссе — полностью ликвидировали светофоры и наземные пешеходные переходы.

взято с сайта kzn.ru

обход Нижнекамска и Набережных Челнов — здесь только стоимость моста через Каму обошлась в 13 млрд рублей. Дорога длиной в 81 километр, идущая через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы, станет частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.

Галия Гарифуллина, Дарья Пинегина